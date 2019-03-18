Политика
Медведев потребовал своевременной работы по нацпроектамИзвестия вчера в 08:12
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от руководителей регионов своевременно начинать работу по национальным проектам, для того чтобы не задерживать их выполнение. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает ТАСС.
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Региональные власти должны начинать работу по реализации нацпроектов в те сроки, о которых я сказал, но у нас таким правом редко кто пользуется. Эту возможность нужно и министерствам, и ведомствам, и регионам подробно разъяснять, а кураторам национальных проектов - это все контролировать.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС вчера в 07:18
с чего всё началось
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов своевременно начинать работу по нацпроектам, чтобы не задерживать их выполнение.ТАССвчера в 07:35
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Медведев потребовал от глав регионов своевременно начинать работу по нацпроектам
Life.ruвчера в 08:02
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