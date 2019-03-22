Экономика

Медведев потребовал составить список сорвавших сроки ФАИП чиновниковПолитика Сегодня вчера в 06:32

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал составить список с чиновниками, сорвавшими сроки исполнения федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Премьер поручил такое задание по результатам прошедшего 21 марта заседания правительства, сообщает официальный сайт Правительства.
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