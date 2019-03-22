Экономика
Медведев потребовал составить список сорвавших сроки ФАИП чиновниковПолитика Сегодня вчера в 06:32
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал составить список с чиновниками, сорвавшими сроки исполнения федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Премьер поручил такое задание по результатам прошедшего 21 марта заседания правительства, сообщает официальный сайт Правительства.
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Медведев поручил подготовить список ответственных за срыв инвестпрограммы
Российская газетавчера в 06:24
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