Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензинТАСС 07:51

Ранее сообщалось, что, по данным Thomson Reuters Kortes, средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно и составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, при этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам.
Читать в источнике
с чего всё началось

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
ТАСС07:51

Подробнее о событии

В Сибири и на Дальнем Востоке резко подорожал бензин

Ведомости09:27

Медведев поручил Козаку проверить сообщения о подорожании бензина

РБК08:21

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

RT на русском08:12

Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин

Коммерсантъ08:01

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новости07:54

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

ТАСС07:51

Медведев поручил Козаку проверить информацию СМИ о росте цен на бензин

Газета.Ru07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Футбол

Митришев и Кадыров обменялись номерами на новый сезон РПЛ

Форвард Магомед Митришев взял себе седьмой номер, нападающий Абубакар Кадыров будет выступать под номером 95, а хавбек Лечи Садулаев будет заявлен под 22-м номером.
Обновлено в 10:27
Политика

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Хоккей

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев перешел в «Спартак»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев стал хоккеистом московского "Спартака", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Политика

Лондон отреагировал на возможность встречи Мэй и Путина

Обновлено в 10:31
Происшествия

Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:05
Экономика

Курс биткойна вырос за неделю почти на 20%

Аналитики Bloomberg писали, что позитивно на курсе биткойна сказались новости о том, что Facebook разрабатывает платежную систему с применением криптовалют.
Обновлено в 04:10
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

Памятник погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства в Луганске, где установлен памятный знак.
Обновлено в 09:31
Экономика

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Политика

Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну

Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
Обновлено в 05:16
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Общество

Названо число работающих пенсионеров в России

По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Общество

Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму

Обновлено в 08:14
Политика

Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Политика

Зеленский: суд затягивает решение о роспуске Рады

Конституционный суд Украины откладывает вынесение решения по поводу конституционности указа президента страны о роспуске Верховной рады, соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщает RT.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Политика

Мэр Риги выступил против сноса памятника воинам-освободителям

Обновлено 15 июня в 21:00
Футбол

Дзюба и голкипер женской сборной посоревновались в исполнении пенальти

Форвард сборной России Артём Дзюба и голкипер женской команды Эльвира Тодуа посоревновались в исполнении и отражении пенальти.
Обновлено в 10:06
Происшествия

В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР

Обновлено в 09:09
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Космос

Академик Вернадский предрек вторжение Нибиру: расшифрованы ошеломляющие послания о прибытии аннунаков

Эксперты обнародовали предсказания известного академика Владимира Вернадского о Планете Х. Академик Вернадский предрек вторжение Нибиру: расшифрованы ошеломляющие послания о прибытии аннунаков Как известно, в течение собственного бытия на научной стезе исследователь опубликовал свыше 700 произведений, которые рассказывали о внеземном странствовании, гуманоидах и космотеме.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Маликов вместе с женой и сыном Марком покормил уточек

Обновлено вчера в 08:50
Футбол

Тотти объявил об уходе из «Ромы»

Причиной ухода 42-летнего итальянца стал конфликт с руководством «Ромы». Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден застреленным в Москве

В Москве найден мертвым бывший глава СвЖД Алексей Миронов, сообщает Ура.ру.
Обновлено в 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное