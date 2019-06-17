Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензинРИА Новости 07:54
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.ТАСС07:51
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США отправят войска на Ближний Восток из-за Ирана
США отправят дополнительные войска на Ближний Восток в ответ "иранскую угрозу". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Общество
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В России осенью примут ГОСТ на цветовую маркировку продуктов – "Светофор". Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на Росстандарт.
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Кремль прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития
Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный 17 июня на пост замминистра экономического развития РФ, будет заниматься интеграционными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
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Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
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Гаджеты
Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Музыка
Николай Басков выпустил новую песню на стихи Михаила Гуцериева
В ближайшее время Басков приступит к съёмкам видео «Сердце на сердце» и обещает поклонникам клип, который они оценят по достоинству.
Обновлено в 09:56
Политика
Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
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Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Обновлено в 11:49
Политика
Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли
Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Наука
Дайджест научно-популярных мероприятий 17.06 – 23.06
Кто рассказывает: профессор молекулярной биологии Андреас Хейнол.
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Происшествия
В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе
Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
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Армия и оружие
ВКС получили первые два истребителя МиГ-35
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Макрон не исключил встречи в «нормандском формате»
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже не исключил встречи в нормандском формате на уровне глав государств, но подчеркнул, что она должна быть хорошо подготовлена.
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Футбол
«ПСЖ» вышел в лидеры в борьбе за Погба
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Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
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Интернет
Instagram тестирует новый способ восстановления взломанных аккаунтов
Разработчики социальной сети Instagram проводят тесты простейшего способа восстановления доступа к взломанным аккаунтам, который позволит защитить пользовательские никнеймы от краж.
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