Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензинТАСС вчера в 07:51

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
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Рост цен на ГСМ в регионах Сибири и Дальнего Востока не превышает уровень инфляции

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Козак проверил сообщения о росте цен на бензин

РБКвчера в 12:45

Бензин с примесью инфляции

Коммерсантъвчера в 15:54

ФАС и Минэнерго проверяют информацию о росте цен на бензин

RT на русскомвчера в 14:20

ФАС и Минэнерго проверят рост цен на бензины в Сибири и на Дальнем Востоке

Ведомостивчера в 12:58

Представитель вице-премьера: Превышение роста цен на бензин на Дальнем Востоке есть, но эти случаи «единичны»

Эхо Москвывчера в 23:00

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новостивчера в 07:54
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В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

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Бывшего топ-менеджера института «Росатома» арестовали по делу о взятке

Чертановский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора одной из компаний атомной отрасли Владимира Щенникова по обвинению во взяточничестве, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь инстанции Наталья Орешникова.
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Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
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Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Обновлено в 03:57
Космос

Телескоп «Спектр-Р» превзошел ожидания ученых

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Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
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Сын Бари Алибасова подтвердил выписку продюсера из больницы

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Костюм Карди Би треснул во время выступления

В списке артистов мероприятия была и рэперша Карди Би. Исполнительница вышла на сцену в разноцветном комбинезоне, который облегал все тело.
Обновлено вчера в 13:04
Спорт

В Кремле прокомментировали задержание Платини

Арест бывшего руководителя УЕФА Мишеля Платини не является вопросом Кремля.
Обновлено в 05:30
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Транспорт

Почти 40 поездов «Москва» выйдут на линии метро до конца года

Власти столицы планируют запустить 39 дополнительных поездов "Москва" на линии метрополитена до конца 2019 года.
Обновлено в 00:05
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Xiaomi начала продавать телевизоры в России

Обновлено в 05:39
Общество

Продавец и водитель стали самыми популярными профессиями в 2018 году

Больше всего мужчин (6,6 миллиона) в прошлом году работали водителями и операторами подвижного оборудования.
Обновлено в 05:02
Политика

«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»

Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл Панамский канал

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Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Политика

Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон

Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Купюры российского «банка приколов» сбывают в Финляндии

Отмечается, что за последние несколько дней в правоохранительные органы Финляндии обратились сразу несколько человек, у которых также вместо настоящих банкнот достоинством 20 и 50 евро были билеты «банка приколов».
Обновлено в 05:27
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Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе

В администрации президента России наблюдают за ходом урегулирования вопроса с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Исполнительного директора Фонда кино избили в Москве

В Москве неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, в настоящее время злоумышленников ищут правоохранительные органы.
Обновлено в 03:43
Здоровье

Минздрав Кубани объяснил распространенность онкозаболеваний в регионе

Большое число онкозаболеваний в Краснодарском крае объясняется высокой солнечной активностью и большим числом пенсионеров, переезжающих жить на юг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.
Обновлено вчера в 09:39
Общество

Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram

Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
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Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
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Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено в 06:03
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Пиво предложили пастеризовать переменным током

На спираль планируется подавать переменный ток – так образуются высокочастотные радиоволны.
Обновлено вчера в 07:11
Общество

Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР

Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот».
Обновлено в 06:04
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Си Цзиньпин совершит первый визит в КНДР

Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин 2021 июня посетит с государственным визитом КНДР.
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Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

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В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс

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Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019

Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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