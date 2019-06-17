Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензинТАСС 07:51

Ранее сообщалось, что, по данным Thomson Reuters Kortes, средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно и составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, при этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам.
Читать в источнике
с чего всё началось

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
ТАСС07:51

Подробнее о событии

ФАС и Минэнерго проверяют информацию о росте цен на бензин

RT на русском14:20

Дмитрий Медведев потребовал разобраться с информацией о росте цен на бензин

Говорит Москва08:05

Козак проверил сообщения о росте цен на бензин

РБК12:45

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Газета.Ru12:08

Минэнерго и ФАС проверят данные о росте цен на АЗС Дальнего Востока и Сибири

ТАСС12:21

ФАС и Минэнерго начали проверку информации о росте цен на бензин

Коммерсантъ13:34

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новости07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Общество

Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ

Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Музыка

У фронтмена Megadeth Дэйва Мастейна обнаружили рак горла

Обновлено в 14:21
Здоровье

Стоматологи рассказали об опасности зубовного скрежета

Немецкие стоматологи рассказали об опасности, которая стоит за зубовным скрежетом.
Обновлено в 04:34
Технологии

«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python

«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Обновлено в 12:31
Наука

В США создан робот, способный распознавать вещи тактильным способом

Обновлено в 12:48
Политика

Кремль объяснил снижение рейтинга Путина

Напомним, что по данным ВЦИОМа на конец мая, рейтинг доверия Владимиру Путину снизился до минимума за последние 13 лет.
Обновлено в 11:36
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Футбол

Григорян: «Если бы я выдержал полгода с Туре, был бы круче Гвардиолы»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал, что был бы рад возможности поработать с бывшим полузащитником «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 13:36
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Технологии

Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Энергетика

Труба эстонско-финского газопровода Balticconneсtor вышла на сушу

Часть трубы эстонско-финского газопровода Balticconnector уже выведена на сушу, строители планируют соединить её с подводной частью к концу июня.
Обновлено в 03:34
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Футбол

Сульшер считает Погба ключевым игроком «МЮ» на ближайший сезон

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер отводит Погба ключевую роль в игре команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:37
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Футбол

Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб

Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Экономика

Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию

Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Перми загорелись два склада на площади 2,4 тыс. квадратных метров

Обновлено в 14:42
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail

Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Общество

Грудинина окончательно засудили

Обновлено в 10:28
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Общество

«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

Обновлено в 07:10
Авто

Представлен электромобиль Renault Zoe нового поколения

Сегодня французский автогигант представит второе поколение Zoe. Новая модель внешне изменилась мало.
Обновлено в 13:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное