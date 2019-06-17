Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензинТАСС 07:51

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что, по данным Thomson Reuters Kortes, средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно и составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, при этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам.

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

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