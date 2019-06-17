Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензинТАСС 07:51
Ранее сообщалось, что, по данным Thomson Reuters Kortes, средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно и составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, при этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.ТАСС07:51
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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Армия и оружие
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Общество
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Обновлено в 10:15
Происшествия
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Слабое землетрясение магнитудой 1,3 зафиксировано в понедельник вечером в китайской северо-восточной провинции Цзилинь, причиной землетрясения мог стать взрыв, сообщает китайский сейсмологический центр.
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Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже не исключил встречи в нормандском формате на уровне глав государств, но подчеркнул, что она должна быть хорошо подготовлена.
Обновлено в 12:25
Общество
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Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Экономика
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Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов на 1,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
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Обновлено в 12:31
Экономика
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Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
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Коммерческий Volkswagen увеличивает мировые продажи
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Демо Cyberpunk 2077 на E3 запускали на компьютере с Titan RTX
Стала известна конфигурация компьютера, на котором запускали демо-версию Cyberpunk 2077 на закрытом показе E3.
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Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
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