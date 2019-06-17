Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензинТАСС вчера в 07:51
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
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Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив
13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Жительницу Кузбасса заставили вернуть материнский капитал
Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение
Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Гарик Харламов поздравил Кристину Асмус с 7-летием с начала отношений
Известный юморист Гарик Харламов в социальной сети Instagram поздравил свою жену Кристину Асмус с 7-летием со дня старта их отношений.
Обновлено вчера в 12:58
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Юный фигурист в Петербурге получил тяжелые травмы от конька партнерши
Как выяснило агентство «Оперативное прикрытие», ребенка доставили в больницу из спортивной школы «Динамо» с открытой черепно-мозговой травмой, переломом передней лобной кости, рубленой раной лба.
Обновлено в 02:47
Технологии
В работе WhatsApp произошел масштабный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.
Обновлено в 02:48
Футбол
Суарес призвал «Барселону» приобрести форварда
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ
Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей
Изначально рассматривалось два варианта соединения острова с материком - мост и тоннель, но сейчас речь идет о железнодорожном мосте через пролив Невельского.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев, а также дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 02:01
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Общество
Более 600 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные кол-центров, по состоянию на 16 июня поступило более 600 тысяч обращений к главе государства.
Обновлено 16 июня в 14:29
Экономика
ФРС США примет решение по базовой процентной ставке
Глобальный рынок замер в ожидании решения ФРС США по базовой процентной ставке.
Обновлено в 00:45
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу
Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Футбол
Семак сходил на «Вечерний Ургант», где отомстил Дзюбе
В конце интервью тренер смог отомстить Дзюбе, который также приходил к Урганту – тогда футболист разбил портрет Семака.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро
Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Игры
«Для нас это не игра»: бывший морпех объяснил, чем плоха реалистичность новой Call Of Duty
На выставке игр E3 представили геймплей новой части Call of Duty.
Обновлено в 02:43