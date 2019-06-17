Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензинТАСС вчера в 07:51

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

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