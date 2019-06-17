Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензинТАСС вчера в 07:51

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
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Представитель вице-премьера: Превышение роста цен на бензин на Дальнем Востоке есть, но эти случаи «единичны»

Эхо Москвывчера в 23:00

ФАС и Минэнерго проверят рост цен на бензины в Сибири и на Дальнем Востоке

Ведомостивчера в 12:58

ФАС и Минэнерго проверяют информацию о росте цен на бензин

RT на русскомвчера в 14:20

Козак проверил сообщения о росте цен на бензин

РБКвчера в 12:45

Бензин с примесью инфляции

Коммерсантъвчера в 15:54

Минэнерго и ФАС проверят данные о росте цен на АЗС Дальнего Востока и Сибири

ТАССвчера в 12:21

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новостивчера в 07:54
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Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено 16 июня в 19:04
Политика

Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон

Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Политика

Путин назвал целью всех стран надежную систему безопасности

"Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели - созданию надежной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне", - привел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев слова президента.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Общество

Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Авто

Русфинанс Банк за 10 лет партнерства с «Хендэ Мотор СНГ» выдал 130 тыс. кредитов на автомобили Hyundai

За 10 лет стратегического партнерства Русфинанс Банка и компании «Хендэ Мотор СНГ» заемщики банка заключили около 130 тыс. кредитных договоров для покупки автомобилей Hyundai.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие

Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон

Обновлено вчера в 12:47
Футбол

Нойштедтер может перейти в «Бешикташ»

Авчи хотел, чтобы я перешел в Истанбул Башакшекир. Сейчас он возглавил Бешикташ, и я, скорее всего, перейду именно туда.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка (Пензенская область).
Обновлено 16 июня в 04:17
Происшествия

Житель Софии стал жертвой удара молнии

Пострадавший был госпитализирован, однако медикам спасти его не удалось. От этого же удара молнии погибла собака жертвы разгула стихии.
Обновлено в 00:24
Общество

Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву

Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы, заявили в «Алмаз-Антее»

Обновлено в 01:03
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за домогательство

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что готовит законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование.
Обновлено вчера в 20:37
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 10:05
Экономика

Счетная палата оценила практику сдачи Росимуществом госземли в аренду

Счетная палата оценила практику сдачи Росимуществом госземли в аренду Аудиторы Счетной палаты (СП) признали неэффективной деятельность Росимущества по вовлечению в хозяйственный оборот федеральных земель и администрированию полученных от этого оборота доходов.
Обновлено вчера в 18:38
Авто

Не поставили на ручник? Сигнализация напомнит - вот как это сделать

Если на машине установлена дополнительная сигнализация, можно закрепить рядом с рукояткой ручника концевик и запараллелить его с концевиком капота.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

Обновлено вчера в 21:35
Общество

Минтруд подсчитал количество работающих пенсионеров

Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают 9 669 711 человек.
Обновлено вчера в 07:26
Общество

Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня

Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимирым Путиным.
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Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
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ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение рейтинга Путина

ВЦИОМ по результатам последнего исследования сообщил о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:53
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Внук мецената Щукина получил российский паспорт

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Дженнифер Энистон отвергла ухаживания принца Гарри

Голливудская актриса Дженнифер Энистон проигнорировала ухаживания очарованного ею принца Гарри.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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