Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензинТАСС вчера в 07:51
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
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Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено 16 июня в 19:04
Политика
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Путин назвал целью всех стран надежную систему безопасности
"Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели - созданию надежной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне", - привел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев слова президента.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Общество
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Авто
Русфинанс Банк за 10 лет партнерства с «Хендэ Мотор СНГ» выдал 130 тыс. кредитов на автомобили Hyundai
За 10 лет стратегического партнерства Русфинанс Банка и компании «Хендэ Мотор СНГ» заемщики банка заключили около 130 тыс. кредитных договоров для покупки автомобилей Hyundai.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
Нойштедтер может перейти в «Бешикташ»
Авчи хотел, чтобы я перешел в Истанбул Башакшекир. Сейчас он возглавил Бешикташ, и я, скорее всего, перейду именно туда.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке
Сотрудники МВД и ФСБ России задержали еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка (Пензенская область).
Обновлено 16 июня в 04:17
Происшествия
Житель Софии стал жертвой удара молнии
Пострадавший был госпитализирован, однако медикам спасти его не удалось. От этого же удара молнии погибла собака жертвы разгула стихии.
Обновлено в 00:24
Общество
Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву
Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы, заявили в «Алмаз-Антее»
Обновлено в 01:03
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за домогательство
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что готовит законопроект, предусматривающий равную уголовную ответственность за домогательство сексуального характера и изнасилование.
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 10:05
Экономика
Счетная палата оценила практику сдачи Росимуществом госземли в аренду
Счетная палата оценила практику сдачи Росимуществом госземли в аренду Аудиторы Счетной палаты (СП) признали неэффективной деятельность Росимущества по вовлечению в хозяйственный оборот федеральных земель и администрированию полученных от этого оборота доходов.
Обновлено вчера в 18:38
Авто
Не поставили на ручник? Сигнализация напомнит - вот как это сделать
Если на машине установлена дополнительная сигнализация, можно закрепить рядом с рукояткой ручника концевик и запараллелить его с концевиком капота.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Минтруд подсчитал количество работающих пенсионеров
Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают 9 669 711 человек.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
Козерога может подвести дипломатичность, а день Льва обещает быть загруженным и суетливым. Гороскоп на 18 июня
Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Овна в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимирым Путиным.
Обновлено в 01:29
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное снижение рейтинга Путина
ВЦИОМ по результатам последнего исследования сообщил о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:53
Культура
Внук мецената Щукина получил российский паспорт
Обновлено вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон отвергла ухаживания принца Гарри
Голливудская актриса Дженнифер Энистон проигнорировала ухаживания очарованного ею принца Гарри.
Обновлено вчера в 21:49