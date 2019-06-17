Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензинРИА Новости 07:54
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Читать в источнике
Оценить132
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.ТАСС07:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Общество
Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году
Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд.
Обновлено в 13:27
Общество
Грудинина окончательно засудили
Обновлено в 10:28
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы на рынке в Азербайджане
Еще восемь человек пострадали, сообщает РИА "Новости". ЧП произошло в селе Беюк Кесик.
Обновлено в 04:01
Политика
Песков опроверг возможность встречи Путина с Мэй на G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность проведения на саммите G20 в Японии встречи главы государства Владимира Путина с британским премьером Терезой Мэй, уходящей в отставку.
Обновлено в 06:34
Политика
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве
В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева.
Обновлено в 01:42
Футбол
Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию
Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Культура
Внук известного мецената Щукина получил российский паспорт
Обновлено в 12:43
Общество
Летом в Бибирево на северо-востоке Москвы появится «Парк света»
Летом в Бибирево на северо-востоке Москвы появится "Парк света", говорится в пресс-релизе мэрии города.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Футбол
Гацкан продлил контракт с «Ростовом»
35-летний игрок сборной Молдовы продлил контракт с ростовским клубом на год. Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.
Обновлено в 13:35
Футбол
Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»
Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Музыка
У лидера группы Megadeth нашли рак горла
Обновлено в 14:23
Происшествия
В Белгороде рабочие завода вступились за арестованного гендиректора
В новом видео утверждается, что несмотря на простой завода с января 2019 года, Майоров частично выплатил деньги сотрудниками, а рабочие просили помочь «погасить задолженность, а не посадить генерального директора».
Обновлено в 12:51
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Авто
Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8
Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено в 09:48
Здоровье
Таблетка подарит надежду
В России зарегистрировано инновационное лекарство для лечения шизофрении.
Обновлено в 14:25