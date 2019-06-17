Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензинРИА Новости 07:54

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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с чего всё началось

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
ТАСС07:51

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Козак изучил информацию о росте цен на бензин

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ТАСС12:21

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новости07:54
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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