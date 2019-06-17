Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензинТАСС вчера в 07:51

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
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Представитель вице-премьера: Превышение роста цен на бензин на Дальнем Востоке есть, но эти случаи «единичны»

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Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

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ТАССвчера в 12:21

ФАС и Минэнерго проверяют информацию о росте цен на бензин

RT на русскомвчера в 14:20
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Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
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Обновлено вчера в 13:31
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Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году

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Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено вчера в 12:46
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Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

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В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
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Globo Esporte: Неймар близок к возвращению в «Барселону»

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Движение в центре Москвы ограничат ночью 20 июня из-за выпускного бала

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Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено вчера в 19:50
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В США трансплантация кала впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.
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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
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На въезде в Екатеринбург установили новый знак «Город храбрых»

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«Газпром» снова увеличил экспорт в Европу

«Газпром» снова увеличил экспорт в Европу «Газпром» смог стабилизировать свои экспортные поставки в Европу после резкого падения в начале года из-за теплой погоды.
Обновлено вчера в 14:24
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Семак сходил на «Вечерний Ургант», где отомстил Дзюбе

В конце интервью тренер смог отомстить Дзюбе, который также приходил к Урганту – тогда футболист разбил портрет Семака.
Обновлено вчера в 18:00
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Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
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Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев, а также дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
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Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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