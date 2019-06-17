Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензинТАСС вчера в 07:51
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
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Авто
С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Певица Нюша призналась, как пришла в форму после родов
Поклонники отметили, что артистка выглядит просто потрясающе. По словам девушки, за минувшие семь месяцев она переродилась душой и телом.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат
Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.
Обновлено в 00:57
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал оригинальный ответ на слухи о себе
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России
Рейтинг крупнейших латифундистов страны составил журнал Forbes.
Обновлено в 02:24
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Политика
Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году
Обновлено в 01:18
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Футбол
Globo Esporte: Неймар близок к возвращению в «Барселону»
Обновлено в 02:06
Происшествия
Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот
Обновлено вчера в 19:50
Наука
В США трансплантация кала впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Энергетика
«Газпром» снова увеличил экспорт в Европу
«Газпром» снова увеличил экспорт в Европу «Газпром» смог стабилизировать свои экспортные поставки в Европу после резкого падения в начале года из-за теплой погоды.
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
Семак сходил на «Вечерний Ургант», где отомстил Дзюбе
В конце интервью тренер смог отомстить Дзюбе, который также приходил к Урганту – тогда футболист разбил портрет Семака.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев, а также дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Авто
Mitsubishi сертифицировал для России семиместный Outlander
Японский автоконцерн Mitsubishi получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свой новый семиместный кроссовера Outlander.
Обновлено в 00:26
Футбол
Сборная Чили разгромила японцев на Кубке Америки по футболу
Обновлено в 01:17
Финансы
Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено вчера в 03:59
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении Шукшиных
Обновлено вчера в 23:39
Наука
Пермская компания представит первого в России робота-врача
Обновлено вчера в 08:41