Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензинТАСС 07:51
Ранее сообщалось, что, по данным Thomson Reuters Kortes, средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно и составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, при этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.ТАСС07:51
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