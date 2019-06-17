Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензинТАСС вчера в 07:51

Ранее сообщалось, что, по данным Thomson Reuters Kortes, средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно и составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, при этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам.
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с чего всё началось

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.
ТАССвчера в 07:51

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Козак проверил сообщения о росте цен на бензин

РБКвчера в 12:45

Бензин с примесью инфляции

Коммерсантъвчера в 15:54

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RT на русскомвчера в 14:20

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Ведомостивчера в 12:58

Минэнерго и ФАС проверят данные о росте цен на АЗС Дальнего Востока и Сибири

ТАССвчера в 12:21

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новостивчера в 07:54
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:25, Вашингтон
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Нурмагомедов заявил, что Макгрегор должен заслужить реванш

В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в настоящее время не заинтересован в поединке с Конором Макгрегором, сообщает BT Sport.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Bild заявил, что санкции против России необходимо расширить.
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Происшествия

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
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Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

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Алибасова выписали из больницы и увезли в секретное место

Обновлено вчера в 13:36
Политика

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
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Экономика

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По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
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Шоу-бизнес

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Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

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Экономика

Отмена сроков давности для налоговых преступлений

Вкратце напомним: ВС предложил считать налоговые преступления длящимися, пока недоимка и штраф не будет уплачены.
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Общество

В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности

Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений.
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Музыка

У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм

Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
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Экономика

Борьба с пиратством удвоит российский IT-рынок

Объём рынка IT в России может увеличиться в два раза, если снизить уровень пиратства в этой области всего на 10%.
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В Подмосковье тренера обвинили в развращении 8-летней школьницы

Тренеру по легкой атлетики из подмосковного Щелкова предъявлено обвинение в надругательстве над 8-летней девочкой.
Обновлено вчера в 11:29
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

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Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
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Сотрудники МВД вернули старинные иконы храму

Кража в храме Смоленской иконы Божией Матери (село Кривцы Раменского района Подмосковья) была совершена в ночь с 29 на 30 января 2019 года.
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Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
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Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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