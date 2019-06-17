Энергетика

Медведев потребовал проверить информацию о скачке цен на бензинТВ Центр вчера в 15:35

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение проверить информацию о росте цен на бензин, в частности в регионах Сибири и на Дальнем Востоке.
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Рост цен на ГСМ в регионах Сибири и Дальнего Востока не превышает уровень инфляции

ТАСС04:08

Представитель вице-премьера: Превышение роста цен на бензин на Дальнем Востоке есть, но эти случаи «единичны»

Эхо Москвывчера в 23:00

Козак проверил сообщения о росте цен на бензин

РБКвчера в 12:45

ФАС и Минэнерго проверяют информацию о росте цен на бензин

RT на русскомвчера в 14:20

ФАС и Минэнерго проверят рост цен на бензины в Сибири и на Дальнем Востоке

Ведомостивчера в 12:58

Бензин с примесью инфляции

Коммерсантъвчера в 15:54

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

РИА Новостивчера в 07:54
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:57, Вашингтон
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Кино

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Политика

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Президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность руководству России на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым, сообщает РИА "Новости" Додон отметил, что поблагодарил за поддержку усилий по сохранению стабильности и за признание законной власти.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
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Представитель Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

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Интернет

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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