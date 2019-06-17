Медведев потребовал проверить информацию о скачке цен на бензинТВ Центр вчера в 15:35

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение проверить информацию о росте цен на бензин, в частности в регионах Сибири и на Дальнем Востоке.

Медведев потребовал проверить информацию о скачке цен на бензин

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