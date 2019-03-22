Экономика

Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромовКоммерсантъ 07:12

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.
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Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Рогозину повысить эффективность реализации программы развития космодромов

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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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