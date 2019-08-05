Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектовРИА Новости вчера в 15:03
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
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Правительство поручило привлечь к ответственности лиц, сорвавших сроки нацпроектов
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Медведев поручил Минздраву разобраться с отставаниями по нацпроекту «Здравоохранение»
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