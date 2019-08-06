Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектовРИА Новости вчера в 15:03
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
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Правительство поручило привлечь к ответственности лиц, сорвавших сроки нацпроектов
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Медведев поручил Минздраву разобраться с отставаниями по нацпроекту «Здравоохранение»
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму ноги, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
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ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.
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