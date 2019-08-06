Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

с чего всё началось

Глава правительства дал распоряжение Минздраву и Минэкономразвития проанализировать причины срыва сроков реализации проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Политика Телеканал «Дождь» не смог опровергнуть связи с Госдепом США Представители телеканала «Дождь» не смогли опровергнуть связь с Госдепом США, на которую обратили внимание журналисты RT.

Происшествия В Ачинске эвакуируют жителей из-за взрывов на складе боеприпасов Несколько тысяч человек планируется эвакуировать из ряда микрорайонов города Ачинска в Красноярском крае и близлежащих деревень из-за взрывов на складе боеприпасов в воинской части возле деревни Каменка.

Культура Композитор «Симпсонов» Клаузен обвинил авторов проекта в дискриминации Два года назад 78-летнего композитора Альфа Клаузена уволили из штата сотрудников мультсериала «Симпсоны».

Армия и оружие Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.

Экономика Зарплаты более 75 тысяч рублей в месяц получают в добывающей отрасли Наибольшее количество работников с высокой зарплатой приходится на несколько сфер: «Добыча полезных ископаемых» - в этой сфере уровень зарплаты высок у нефтяников, газовиков, а также шахтеров.

Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Финансы ЦБ оценил свои потери от санации банков Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.

Транспорт «Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму «Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.

Футбол «Локомотив» согласовал трансфер Комличенко Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору красного вина По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.

Происшествия Массовая драка произошла в Москве Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".

Общество Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 с 45-ваттной зарядкой прошёл сертификацию Пока специалисты не могут точно сказать, о какой модели идёт речь, но, по их мнению, это флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Аппарат прошёл сертификацию, благодаря чему теперь известны некоторые его технические характеристики.

Футбол Мама Малкома опровергла, что ее сын столкнулся с расизмом в «Зените» Флавиа де Оливейра, мама новичка "Зенита" бразильца Малкома, опровергла сообщения английской прессы о том, что болельщики клуба из Санкт-Петербурга встретили ее сына расистским баннером на матче четвертого тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром".

Армия и оружие Глава Пентагона назвал неприемлемой военную операцию Турции в Сирии Министр обороны США Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии.