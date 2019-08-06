Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектовРИА Новости вчера в 15:03
Глава правительства дал распоряжение Минздраву и Минэкономразвития проанализировать причины срыва сроков реализации проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.РИА Новостивчера в 15:03
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Правительство поручило привлечь к ответственности лиц, сорвавших сроки нацпроектов
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