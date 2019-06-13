Медведев раскритиковал РоскосмосРидус 08:57

"К сожалению, мы и сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются, сроки запуска для развертывания постоянно переносятся. Я имею в виду российский сегмент", - сказал Медведев на совещании по развитию ГК "Роскосмос".

с чего всё началось

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