Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектовИзвестия 09:55

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в четверг, 13 июня.

Политика Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде «Коммерсантъ» в свою очередь отмечает, что помимо Турции полицейские теперь смогут ездить еще и в Таиланд.

Политика США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе "Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.

Общество Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами» Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.

Происшествия Пожар в Измайловском кремле потушен Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.

Технологии В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома» Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Культура Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.

Армия и оружие В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.

Происшествия Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.

Здоровье Диетологи рассказали, кому не стоит есть черешню Регулярное употребление черешни позволит избавиться от проблем с сердцем и сосудами, так как эта ягода имеет высокий тонизирующий эффект, а также благотворно влияет на иммунную систему.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Происшествия Мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч, вернув не того кота Мошенник обманул близких Бари Алибасова, отдав им вместо сбежавшего сфинкса по кличке Чуча другого кота.

Политика Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Наука Петербургские чомги научились использовать чаек для охраны птенцов Чомги, живущие в петербургском заказнике "Северное побережье Невской губы", научились изменять сроки инкубации яиц так, чтобы выводить и растить птенцов одновременно с черными крачками и озерными чайками.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.

Игры Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.

Авто Названы марки автомобилей, которые доставляют удовольствие владельцам По данным исследования, проведенного в прошлом году, максимальный процент владельцев ТС, которые расценивают свое авто именно как удовольствие, приходится на хозяев Land Rover - 64% собственников автомобилей этой марки отметили, что машина приносит им положительные эмоции.