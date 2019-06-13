Экономика

Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектовИзвестия 09:55

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в четверг, 13 июня.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев ждет объяснений от руководства Минфина о том, почему национальные проекты финансируются настолько медленно, сообщается на сайте
 правительства.
Коммерсантъ08:42

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Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

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Медведев потребовал доложить о причинах неэффективных трат по нацпроектам

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