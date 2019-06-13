Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектовИзвестия вчера в 09:55

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в четверг, 13 июня.

Политика Первая группа жителей ЛНР отправилась в Новошахтинск за паспортами В Новошахтинск за паспортами отправилась первая группа жителей ЛНР. Автобус с 30 жителями республики выехал сегодня рано утром.

Политика Слуцкий: Россия не потерпит никаких ограничений в ПАСЕ Слуцкий подчеркнул, что российская сторона не станет терпеть даже незначительные рестрикции, даже один пункт с ограничениями в докладе о полномочиях делегации РФ, передает ТАСС.

Политика Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".

Экономика У чиновников изымут незадекларированные доходы Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся детский сад В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.

Общество Ассоциация «Аутизм-Регионы» осудила Малышеву за слова о больных детях Ассоциация «Аутизм-Регионы» раскритиковала выпуск передачи «Жить здорово!», в ходе которого телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».

Происшествия В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.

Происшествия В Забайкалье задержали сторонника ИГ Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.

Шоу-бизнес Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.

Армия и оружие Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.

Общество Замглавы Саратова по строительству назначена Ирина Солошенко Сегодня, 14 июня, в должность замглавы Саратова по строительству вступила Ирина Солошенко.

Авто Новый Geely SX11 с мотором от Volvo уже поступил в продажу Компания Geely объявила старт продаж новой модификации кроссовера Geely SX11 (Binyue) с суперэкономичной силовой установкой от Volvo XC40.

Экономика Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.

Шоу-бизнес СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.

Футбол «Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри Как сообщает сайт известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Челси» и «Ювентус» достигли принципиальной договоренности о переходе главного тренер лондонского клуба Маурицио Сарри в туринский клуб.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба Примечательно, что король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров отметился в комментариях, в шутку поздравив Лазарева и Билана с состоявшейся свадьбой.

Гаджеты Realme выходит на российский рынок смартфонов Для российского рынка компанией будет предложен новый realme 3 Pro.

Общество Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Экономика Украинская «дочка» ВЭБа станет банком плохих долгов «Будет работать по модели банка плохих долгов, пока не получим какого-то recovery по всем нашим кредитам», — сообщил Кузовлев.