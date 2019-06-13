Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектовИзвестия 09:55

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в четверг, 13 июня.

Политика Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух генералов МВД, об увольнении которых ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев после прекращения уголовного преследования спецкора «Медузы» Ивана Голунова, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия У вратаря сборной России Лунева нашли судимость Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ. в 2008 году он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве.

Происшествия В Оманском заливе атакованы два танкера 6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.

Общество Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем наряде Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.

Политика США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400 Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

Общество Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистах Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины".

Политика Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.

Гаджеты Realme представила недорогие смартфоны для российского рынка На презентации, прошедшей 13 июня в Москве, компания представила три модели, которые в скором времени выйдут на российский рынок: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.

Футбол Давид Трезеге: «Головину было очень нелегко» После победы на чемпионате мира-1998 у сборной Франции была очень четкая цель – взять Евро.

Политика Владимир Путин считает неизбежным восстановление отношений с Украиной На прошлой неделе в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, Путин говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, назвал его хорошим актером.

Технологии «Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег "Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.

Авто У нового Ford Explorer ST шины Michelin от Mercedes Дополнен автомобиль набором высокопроизводительных летних шин Michelin Latitude Sport 3, предлагаемых в качестве опции для Explorer ST.

Энергетика В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 миллиарда долларов.

Здоровье Врачи сравнивают потребление кофе с табакокурением и алкоголем Врачи сравнивают последствия частого употребления кофе с приёмом алкоголя.

Происшествия Россиянка умерла после диабетической комы на Бали По предварительным данным, причиной смерти россиянки стала диабетическая кома — состояние, развивающееся в результате недостатка инсулина в организме у больных сахарным диабетом.

Экономика Повышение пенсий и зарплат анонсировали в ЛНР и ДНР Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник анонсировали повышение пенсий и зарплат в республиках с 1 июля текущего года.

Происшествия Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову.

Наука Ученые испытали новый лазер для уничтожения раковых клеток Команда ученых из Университета Арканзаса успешно протестировала лазер, который может отследить раковые клетки и убить их все, не нарушая пределов кожи.

Экономика Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.

Шоу-бизнес В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.

Здоровье Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».

Шоу-бизнес Мария Шукшина снялась с «беременным» животом Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Экономика Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования для финансирования услуг по постоянному уходу за пациентами, нуждающимися в такой помощи.

Футбол Азар прошёл медобследование в «Реале» Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба.