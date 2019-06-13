Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектовИзвестия вчера в 09:55

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в четверг, 13 июня.

Происшествия В Забайкалье задержали сторонника ИГ Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".

Политика Полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде.

Общество На улице Широтной в Тюмени построят новый детский сад В районе ЖК «Юбилейный» на улице Широтной в Тюмени появится новый детский сад.

Баскетбол «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.

Общество Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.

Энергетика Газовая акция: Минэнерго предлагает расширить льготы для бизнеса Минэнерго предлагает расширить категорию льготников, которые подключаются к газу по сниженным ценам.

Общество Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах» Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".

Происшествия На востоке Москвы горит Измайловский кремль Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Политика Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.

Армия и оружие США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Кино Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).

Экономика У чиновников изымут незадекларированные доходы Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.

Политика Слуцкий: Россия не потерпит никаких ограничений в ПАСЕ Слуцкий подчеркнул, что российская сторона не станет терпеть даже незначительные рестрикции, даже один пункт с ограничениями в докладе о полномочиях делегации РФ, передает ТАСС.

Футбол Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.

Хоккей Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Религия Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.

Происшествия Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.

Политика Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.

Наука Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.