Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектовИзвестия 09:55

"Хочу подчеркнуть: по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов", - заявил Медведев на заседании правительства в четверг.

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в четверг, 13 июня.

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