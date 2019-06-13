Экономика
Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектовИзвестия 09:55
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в четверг, 13 июня.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев ждет объяснений от руководства Минфина о том, почему национальные проекты финансируются настолько медленно, сообщается на сайте правительства.Коммерсантъ08:42
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Премьер-министр ждет доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам
Московский Комсомолец05:55
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