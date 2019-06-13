Экономика

Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектовИзвестия 09:55

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в четверг, 13 июня.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев ждет объяснений от руководства Минфина о том, почему национальные проекты финансируются настолько медленно, сообщается на сайте
 правительства.
Коммерсантъ08:42

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Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Российская газета06:17

Медведев ждет доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам

ТАСС05:42

Медведев потребовал доложить о причинах неэффективных трат по нацпроектам

РБК06:03

Премьер-министр ждет доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам

Московский Комсомолец05:55

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

РИА Новости05:51

Медведев ждёт доклад о неэффективном расходовании средств по нацпроектам

News.ru05:51

Медведев ждет доклады о причинах медленного финансирования нацпроектов

Rambler News Service06:05
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Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
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