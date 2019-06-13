Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектовИзвестия 09:55

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в четверг, 13 июня.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.

Политика Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.

Общество Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.

Футбол Вальверде может согласиться продать Ракитича Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде может согласиться на продажу своего ключевого полузащитника Ивана Ракитича.

Наука Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.

Политика Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.

Общество Елена Альшанская: Минпрос открывает путь к ликвидации системы ДДИ О самых важных переменах, которые ожидают систему помощи детям, оставшимся без попечения родителям, и кризисным семьям, порталу Милосердие.ru рассказала президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

Политика Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке 13−14 июня президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом» Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Футбол Экс-тренер «Локомотива» Славен Билич возглавил «Вест Бромвич» Хорватский специалист Славен Билич, известный в России по работе с московским "Локомотивом", назначен главным тренером футбольного клуба "Вест Бромвич", выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Championship).

Политика Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма, написал экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в "ВКонтакте".

Шоу-бизнес В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.

Происшествия В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.

Происшествия Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.

Армия и оружие США направили эсминец в Оманский залив США отправили эсминец USS Mason в район Оманского залива, где накануне потерпели бедствие два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям.

Экономика Россияне на 20% чаще стали обращаться за займами в МФО - исследование Россияне в январе-мае текущего года оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО) – более 77 миллионов штук, что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Футбол Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.

Экономика У чиновников изымут незадекларированные доходы Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.

Общество Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами» Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».