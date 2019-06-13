Экономика

Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектовИзвестия 09:55

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в четверг, 13 июня.
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с чего всё началось

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

"Хочу подчеркнуть: по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов", - заявил Медведев на заседании правительства в четверг.
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