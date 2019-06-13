Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектовИзвестия 09:55

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов. Об этом он заявил на заседании кабинета министров в четверг, 13 июня.

Политика Путин дал гражданство американскому поэту Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России американского юриста и поэта Джулиана Генри Лоуэнфельда.

Происшествия Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.

Общество Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

Технологии Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.

Армия и оружие ВВС США успешно провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков ВВС США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Финансы Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.

Транспорт Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Шоу-бизнес Елизавета II запретила Меган Маркл брать сына на парад По словам инсайдера, брать Арчи на знаменный марш запретила сама королева, так как малыш «слишком мал», чтобы присутствовать на балконе при таком скоплении людей.

Футбол Юрий Дюпин: «Мечтал оказаться в „Рубине“» Голкипер Юрий Дюпин, перешедший в "Рубин", отметил, что давно хотел играть за казанцев.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Политика США продлили на год режим санкций против Белоруссии Американская администрация приняла решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.

Происшествия Известный ведущий MTV впал в кому Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествия Неизвестные ограбили банк на юге Москвы Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Общество В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.

Политика Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.

Шоу-бизнес В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.

Происшествия Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.

Происшествия Младенца завалило банками в московском универмаге 11-месячного грудничка засыпало жестяными банками в универмаге на юге Москвы.

Происшествия На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».

Футбол Азар прошел медосмотр перед презентацией в «Реале» Новобранец «Реала» Эден Азар прибыл в Мадрид и успешно прошел медосмотр перед своей презентацией.