Экономика
Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах РоссииРБК 10:35
Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр. Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы строительства в России до 120 млн кв. м к 2024 году.
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В Ставрополе председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл совещание
Сайт Ставрополя 1777.ru12:14
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