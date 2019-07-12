Экономика
Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах РоссииРБК вчера в 10:35
Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр. Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы строительства в России до 120 млн кв. м к 2024 году.
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Глава Ставрополья рассказал Медведеву, что благодаря господдержке попал в другой мир
Блокнот Ставропольвчера в 13:41
Медведев потребовал от регионов наращивать темпы строительства жилья и инфраструктуры
Интерфаксвчера в 09:17
В Ставрополе председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл совещание
Сайт Ставрополя 1777.ruвчера в 12:14
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Здоровье
Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна
Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Футбол
«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону
Обновлено 11 июля в 13:32
Политика
Гуайдо сообщил о похищении двух членов своей команды в Каракасе
«Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Паризи, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока был в штате Трухильо»,— сообщил господин Гуайдо в своем Twitter.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в аэропорту Киева
Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.
Обновлено в 04:55
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
Политика
На Украине призвали СБУ расследовать обстрел здания телеканала
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Службу безопасности Украины (СБУ) эффективно расследовать инцидент с обстрелом из гранатомёта здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 03:17
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Гаджеты
Обозреватели рассказали о доходах OnePlus со смартфонов OnePlus 7 Pro
Обозреватели цифровой техники и новых гаджетов рассказали о доходах компании OnePlus с самого дорогого смартфона производителя OnePlus 7 Pro.
Обновлено в 02:52
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Энергетика
Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму
Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям
Правительство России одобрило законопроект по увеличению ежемесячных пособий на детей для малообеспеченных семей.
Обновлено в 04:59
Политика
Украинский телеканал обратился к Зеленскому после обстрела из гранатомета
Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также силовым ведомствам страны в связи с обстрелом здания телеканала из гранатомета.
Обновлено в 05:09
Общество
Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности
Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду
Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).
Обновлено в 03:00
Общество
В Красноярске запахло гарью и появилась дымка
Обновлено в 00:07
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии
Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Рассекреченные архивные документы и другие материалы, касающиеся освобождения Вильнюса от нацистской оккупации 13 июля 1944 года, представлены для ознакомления на сайте Минобороны.
Обновлено в 04:25
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье
Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека
Два человека погибли и девять получили травмы при столкновении легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в Карелии, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову «пробивной бездарностью»
По мнению Лопыревой, Бузова является «коммерческим проектом» и не имеет отношения к музыке или искусству.
Обновлено в 05:16
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Экономика
СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica
Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере около $5 млрд за утечку данных пользователей соцсети в консалтинговую компанию Cambridge Analytica.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20