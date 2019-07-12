Экономика

Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах РоссииРБК 10:35

Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр. Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы строительства в России до 120 млн кв. м к 2024 году.
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В Ставрополе председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл совещание

Сайт Ставрополя 1777.ru12:14

Губернатор Ставрополья предложил ужесточить ответственность для недобросовестных зайстройщиков

Победа 2612:12

Медведев потребовал от регионов наращивать темпы строительства жилья и инфраструктуры

Интерфакс09:17

Глава Ставрополья предложил правительству РФ ужесточить наказание для недобросовестных застройщиков

Своё ТВ11:23

Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России

РБК10:35

Дмитрий Медведев: «Нужно строить быстро, но качественно»

ГТРК Ставрополье11:45

Медведев: надо увеличить темпы строительства в рамках нацпроектов

РИА Новости09:17
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Политика

ЦИК Украины отказался регистрировать 17 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 17 наблюдателей - граждан России - в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено в 12:50
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«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Обновлено в 14:55
Происшествия

В КЧР спасатели обнаружили перевернувшихся на катамаране туристов

Сотрудники МЧС в ходе спасательной операции обнаружили туристов, перевернувшихся на катамаране во время сплава по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 13:38
Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Наука

Как можно улучшить состояние сердца, рассказали учёные

Учёные из Университета Дьюка рассказали, как можно улучшить состояние сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В Кривом Роге «заминировали» дом родителей Зеленского

В городе Кривой Рог Днепропетровской области полиция проверяет информацию о минировании торговых центров, детских садов, роддомов, вокзала и в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:01
Футбол

Форвард брестского «Динамо» перешел в «Оренбург»

Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал о своей алкогольной зависимости

Обновлено в 12:17
Культура

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Экономика

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Visa и Mastercard из-за поправок к закону о национальной платежной системе могут уйти с российского рынка.
Обновлено в 08:11
Общество

После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице

После выходки с обращением к Путину Габуния вообще не показывается на улице.
Обновлено в 12:20
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей

В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Попавший под поезд на станции метро «Октябрьская» мужчина выжил

Мужчина, который упал на рельсы на станции метро "Октябрьская" на Кольцевой линии в Москве, выжил.
Обновлено в 14:02
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Лондоне нашли мертвой 17-летнюю скрипачку из России

В Лондоне обнаружили тело 17-летней Кати Цукановой.
Обновлено в 01:08
Политика

Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев»

Бывший глава запрещенной в России экстремистской праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, ныне представляющий партию «Свобода», призвал украинских правоохранителей и патриотов-предпринимателей хватать итальянцев и россиян.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу

Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено в 11:51
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
Обновлено в 09:46
Общество

В России могут разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий разрешить использовать в рекламе алкоголя образы людей и животных, которые являются зарегистрированными товарными знаками, следует из базы данных палаты.
Обновлено в 14:31
Транспорт

Путепровод в Реутове сдадут в сентябре

После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает телеканал "360".
Обновлено в 07:14
Религия

Православные 12 июля отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 02:06
Происшествия

В Мытищах восстановили подачу газа на ТЭЦ-27

Обновлено в 14:37
Футбол

Черышев подписал контракт с «Валенсией» с отступными в 80 млн евро

Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.
Обновлено в 08:51
Здоровье

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Футбол

Футболист «Зенита» Эрнани перешёл на правах аренды в «Парму»

Как сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы, соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Эрнани перешёл в «Зенит» в 2016 году.
Обновлено в 15:19
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