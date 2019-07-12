Экономика
Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах РоссииРБК вчера в 10:35
Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр. Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы строительства в России до 120 млн кв. м к 2024 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Ставрополе председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл совещание
Сайт Ставрополя 1777.ruвчера в 12:14
Медведев потребовал от регионов наращивать темпы строительства жилья и инфраструктуры
Интерфаксвчера в 09:17
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Общество
В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Гаджеты
Jonsbo MOD3: корпус-пришелец из алюминия и стекла
Компания Jonsbo представила очень необычный компьютерный корпус под названием MOD3, ориентированный прежде всего на энтузиастов и пользователей, желающих получить нестандартную настольную систему.
Обновлено в 02:05
Экономика
Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий
Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым
Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Здоровье
Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог
Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
В Сети появился архивный снимок юной Пугачевой, Галкина и Орбакайте
В Сети появилась фотография, на которой запечатлен еще совсем юный Максим Галкин, а также Алла Пугачева и Кристина Орбакайте.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Сомали десять человек погибли при атаке на отель
Обновлено вчера в 18:45
Интернет
Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров
Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян.
Обновлено в 02:10
Футбол
Сегодня тремя матчами продолжится первый тур российского футбольного чемпионата
Телеканал Матч ТВ покажет встречу Спартак – Сочи, начиная с 19 часов.
Обновлено в 00:05
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Авто
Корейская версия Hyundai Venue нарядилась ярче других
Топ-версия (справа) называется Flux. У неё особенная структура решётки из треугольников.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
РФ начала поставлять первые ЗРК С-400 в Турцию
В пятницу, 12 июля, стало известно о начале поставок ЗРК С-400 из РФ в Турцию.
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Международные платёжные системы Visa и MasterCard могут уйти из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов «иностранных платежных систем», однако, по мнению экспертов, скорее эти компании просто свернут свой бизнес в России.
Обновлено вчера в 04:20
Гаджеты
Apple MacBook Pro 13 образца 2019 года с двумя портами Thunderbolt 3 получил предсказуемо низкую оценку за ремонтопригодность
Специалисты iFixit подвергли изучению ноутбук MacBook Pro 13 образца 2019 года.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
В Красноярске запахло гарью и появилась дымка
Обновлено в 00:07
Политика
На Украине «раскусили схему» Путина
Гарри Табах, экс-представитель Североатлантического Альянса в РФ, сообщил, что Украина смогла «раскусить схему» Владимира Путина, российского лидера.
Обновлено в 03:01
Космос
Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ»
Корпорация «Роскосмос» сообщила, что госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» 13 июля.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену
Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек
Обновлено вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина с возлюбленным порадовали поклонников снимком с отдыха
Певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина в своем профиле Instagram выставила фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют после сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании дома родителей президента Владимира Зеленского в Кривом Роге.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии
Обновлено вчера в 11:05