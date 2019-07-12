Экономика

Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах РоссииРБК вчера в 10:35

Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр. Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы строительства в России до 120 млн кв. м к 2024 году.
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В Ставрополе председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл совещание

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Губернатор Ставрополья предложил ужесточить ответственность для недобросовестных зайстройщиков

Победа 26вчера в 12:12

Медведев потребовал от регионов наращивать темпы строительства жилья и инфраструктуры

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РИА Новостивчера в 09:17
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
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Общество

В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
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Jonsbo MOD3: корпус-пришелец из алюминия и стекла

Компания Jonsbo представила очень необычный компьютерный корпус под названием MOD3, ориентированный прежде всего на энтузиастов и пользователей, желающих получить нестандартную настольную систему.
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Экономика

Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий

Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.
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Происшествия

Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым

Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

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Здоровье

Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес

В Сети появился архивный снимок юной Пугачевой, Галкина и Орбакайте

В Сети появилась фотография, на которой запечатлен еще совсем юный Максим Галкин, а также Алла Пугачева и Кристина Орбакайте.
Обновлено вчера в 04:47
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Происшествия

В Сомали десять человек погибли при атаке на отель

Обновлено вчера в 18:45
Интернет

Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров

Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян.
Обновлено в 02:10
Футбол

Сегодня тремя матчами продолжится первый тур российского футбольного чемпионата

Телеканал Матч ТВ покажет встречу Спартак – Сочи, начиная с 19 часов.
Обновлено в 00:05
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Авто

Корейская версия Hyundai Venue нарядилась ярче других

Топ-версия (справа) называется Flux. У неё особенная структура решётки из треугольников.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие

РФ начала поставлять первые ЗРК С-400 в Турцию

В пятницу, 12 июля, стало известно о начале поставок ЗРК С-400 из РФ в Турцию.
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика

Международные платёжные системы Visa и MasterCard могут уйти из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов «иностранных платежных систем», однако, по мнению экспертов, скорее эти компании просто свернут свой бизнес в России.
Обновлено вчера в 04:20
Гаджеты

Apple MacBook Pro 13 образца 2019 года с двумя портами Thunderbolt 3 получил предсказуемо низкую оценку за ремонтопригодность

Специалисты iFixit подвергли изучению ноутбук MacBook Pro 13 образца 2019 года.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

В Красноярске запахло гарью и появилась дымка

Обновлено в 00:07
Политика

На Украине «раскусили схему» Путина

Гарри Табах, экс-представитель Североатлантического Альянса в РФ, сообщил, что Украина смогла «раскусить схему» Владимира Путина, российского лидера.
Обновлено в 03:01
Космос

Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ»

Корпорация «Роскосмос» сообщила, что госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» 13 июля.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену

Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия

В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек

Обновлено вчера в 19:01
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина с возлюбленным порадовали поклонников снимком с отдыха

Певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина в своем профиле Instagram выставила фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют после сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании дома родителей президента Владимира Зеленского в Кривом Роге.
Обновлено вчера в 12:59
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
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