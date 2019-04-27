Политика
Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефтиГазета.Ru 08:14
Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу". Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопрос поставки некачественной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество
Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола
Обновлено в 06:35
Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона
Обновлено в 08:20
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Обновлено в 07:34
Музыка
Вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился скандал
В результате первый номер, согласно итоговым подсчетам, получил 61,8% голосов телезрителей, а второй - 56,5%. Казалось бы, что зрители должны смириться со столь убедительной победой Микеллы.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Политика
Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины
Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Путин заявил о возможности встречи с Зеленским
Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возможности переговоров с новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским, который одержал победу в выборах, 27 апреля.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают
По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Политика
Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Происшествия
На Урале ребенок погиб после катания с горки
Обновлено в 08:14
Транспорт
Строительство БКЛ московского метро завершено наполовину
Обновлено в 03:43
Политика
Суд приговорил Марию Бутину к тюрьме
Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения. Ей зачтутся девять месяцев, уже проведенных в застенках.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо
При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Обновлено в 06:29
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем, и назвал их «сектой».
Обновлено в 07:30
Спорт
Утвержден состав сборной России по биатлону на следующий сезон
Союз биатлонистов России учредил расширенный список сборной России на следующий сезон.
Обновлено в 07:10
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Мощный взрыв в сирийской Ракке унес жизни 10 человек
Террористы продолжают нападать на позиции курдов — 9 апреля в Ракке произошел взрыв около блокпоста СДС, который унес жизни 13 человек.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
Обновлено вчера в 04:20
Авто
25-летнее купе Mazda RX-7 продали за цену нового Porsche
Купе Mazda RX-7 образца 1994 года, которое долгое время не использовалось и за всю свою жизнь проехало 7,4 тысячи километров, продали за 70 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
В Петербурге 16 минометных мин нашли в 300 метрах от АЗС
Сообщение об обнаружении боеприпасов на краю лесополосы поступило в субботу, 27 апреля, около 10 часов утра от АЗС, расположенной в районе дома 1А по Приморскому шоссе.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
Обновлено в 06:33
Политика
Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.
Обновлено в 07:10
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38