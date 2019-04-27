Политика

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефтиГазета.Ru 08:14

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу". Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопрос поставки некачественной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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Медведев поручил за неделю найти виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»

РБК07:32

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении поставляемой в Восточную Европу нефти

Интерфакс06:10

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Газета.Ru08:14

Медведев поручил выявить виновных в нарушении качества нефти в «Дружбе»

Коммерсантъ06:59

Медведев поручил найти виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»

RT на русском06:25

Медведев поручил за неделю выявить виновных в нарушении качества нефти в «Дружбе»

ТАСС06:16

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

РИА Новости07:23
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