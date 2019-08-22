Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед МинтрудомГазета.Ru 04:24
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
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с чего всё началось
Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.Известиявчера в 17:01
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