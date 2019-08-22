Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Политика ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

Авто Названа цена Aurus Senat в базовой комплектации Глава Минпромторга Денис Мантуров, со своей стороны, выразил надежду, что большинство членов правительства РФ уже в 2020 году начнут использовать ультралюксовый автомобиль Aurus Senat.

Здоровье В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

Экономика Минтруд установил новый прожиточный минимум в России Минтруд России установил прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11185 руб. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Политика Песков анонсировал важное заявление Путина после совещания по ДРСМД Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России, на котором затрагивался вопрос Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также недавние ракетные испытания США, сделал важное заявление, и вскоре его обнародуют.

Финансы Официальный курс евро снизился на 21 копейку Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник рублю, снизился.

Экономика Китай повысит пошлины на импорт из США на 75 млрд долларов Пошлины вырастут на 10 и 5% соответственно, речь идет об общей сумме в 75 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.

Происшествия Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.

Здоровье Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказались сорваны Какие лекарства не может закупить государство Всего в России за первые шесть месяцев 2019 года осталось без заявок почти 47 тыс. тендеров госучреждений на закупку лекарств.

Политика Киев сомневается в сохранении санкций против России Ранее ГЛАС сообщал о том, что дипломатическое ведомство Кубы выразило благодарность Российской Федерации за поддержку острова в борьбе против санкций США.

Транспорт Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.

Происшествия В Москве умер титулованный бодибилдер Причиной смерти стал оторванный тромб. Также известно, что 22 августа у заслуженного бодибилдера был день рождения.

Политика Британская The Guardian признала российский статус Крыма Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.

Политика Силуанов допустил принятие закона о защите инвестиций в осеннюю сессию Разработанный Минфином проект закона регулирует механизм заключения и реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключаемых между Россией и инвестором с целью реализации инвестиционного проекта на территории страны и гарантирующих стабильность реализации проекта.

Футбол У бывшего игрока «Спартака» нашли рак У бывшего футболиста московского "Спартака" Василия Кулькова диагностировали рак. Об этом сообщило объединение фанатов клуба.

Общество В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.

Кино Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.

Политика США отозвали предложение о продаже Турции комплексов Patriot Представители Госдепа сообщили, что предложение о покупке зенитных ракетных систем (ЗРС) Patriot, которое США сделали Турции, больше недействительно.

Футбол Тренер «Арсенала» посоветовал Мустафи и Эльнени покинуть клуб Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи и египетскому полузащитнику Мохамеду Эльнени найти себе новые футбольные клубы.