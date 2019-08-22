Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделеРБК 03:43

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Читать в источнике
Комментировать1622
с чего всё началось

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новости10:01

Медведев поручил Минтруду оценить идею четырехдневки к октябрю

Коммерсантъ06:40

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

Известиявчера в 17:01

Медведев распорядился оценить «четырёхдневку»

Deita.ru05:00

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

РБК03:43

Медведев поручил Минтруду проработать вопрос сокращения рабочей недели

RT на русском04:38

Депутат Госдумы: Рабочую неделю россиянам сократят – а зарплату?

Собеседник20 августа в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Общество

Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве

Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

В Ростове свадебный кортеж открыл стрельбу

Свадебный кортеж открыл стрельбу в воздух на улице Таганрогской в Ростове и продолжил стрелять в центре города.
Обновлено в 08:44
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Транспорт

В ЦОДД назвали самое распространенное нарушение ПДД в Москве

Обновлено в 09:00
Политика

США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в год

Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить руководству Дании 600 миллионов долларов ежегодно за Гренландию.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ

Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:05
Энергетика

Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника в Мневниках, сообщается в его Twitter.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»

Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Политика

Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо поддержать пожелание Киева о невозможности возвращения РФ в "большую восьмерку".
Обновлено в 12:35
Футбол

Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм)

Московский "Спартак" проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против португальской "Браги".
Обновлено в 13:54
Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Политика

Зеленский призвал 23 августа раскрасить планету в желто-синие цвета

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил своим гражданам, что 23 августа в стране отмечается День государственного флага.
Обновлено в 13:42
Политика

В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний

В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Кино

Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Наука

Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи

Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Обновлено в 11:18
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

У Павла Мамаева появились новые проблемы с законом

Обновлено в 00:10
Происшествия

Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Политика

Путин напомнил об опасностях угледобычи в России

«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова впервые за долгое время показала фото с сыном

Как рассказывает сама звезда, на нее подобным образом повлиял отдых на Мальдивах, куда она и подруга поехали вместе с двумя дочерями Булановой и ее младшим 12-летним сыном Никитой.
Обновлено в 05:37
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к войне с Россией

Украине следует готовиться к тому, чтобы полностью и безболезненно разорвать все отношения с Россией, и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено в 00:15
Космос

Паровой аэростат можно использовать для запуска спутник

Запуск спутников на орбиту становится легче, если ракета-носитель сначала поднимается на большую высоту, где воздух разрежен.
Обновлено в 05:41
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Авто

Opel выпустил первый в мире электрический раллийный автомобиль

Немецкая компания Opel представила хетчбэк e-Corsa, который стал первым в мире электрическим автомобилем для ралли.
Обновлено в 12:19
Политика

Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8

Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
Обновлено в 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное