Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.

с чего всё началось

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

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