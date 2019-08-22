Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделеРБК 03:43

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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с чего всё началось

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.
Известиявчера в 17:01

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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новости10:01

Медведев распорядился оценить «четырёхдневку»

Deita.ru05:00

Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе

Lenta.ru06:56

Медведев поручил Минтруду проработать вопрос сокращения рабочей недели

RT на русском04:38

Медведев поручил Минтруду оценить идею четырехдневки к октябрю

Коммерсантъ06:40

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

РБК03:43

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Происшествия

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Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
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Авто

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Немецкая компания Opel представила хетчбэк e-Corsa, который стал первым в мире электрическим автомобилем для ралли.
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Музыка

Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом

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Авто

Mail.Ru Group купила каршеринг YouDrive

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Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
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Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить

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Общество

Снизить подоходный налог для многодетных матерей предложили в Госдуме

Увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог с 13 до 4% предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев, сообщает RT.
Обновлено в 05:23
Здоровье

Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки

В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
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Политика

Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной

Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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Политика

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Обновлено в 09:35
Кино

Кредиторы «Вия» добрались до Китая

К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено в 07:16
Кино

Фанаты Человека-паука готовятся брать штурмом офис Sony Pictures

Инициативная группа создала страницу на Facebook, посвященную штурму офиса компании Sony Pictures с целью спасения любимого супергероя.
Обновлено в 11:10
Общество

Мутко планирует на следующей неделе посетить Тулун и Нижнеудинск

Вице-премьер РФ Виталий Мутко собирается в конце следующей недели посетить наиболее пострадавшие от паводка в Иркутской области города Тулун, Нижнеудинск и Тайшет и встретиться с местными жителями.
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Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

Проведены боевые стрельбы из самых мощных в мире миномётов «Тюльпан»

Расчёты 240-мм самоходных миномётов «Тюльпан», которые по своей огневой мощи не имеют аналогов в мире, провели боевые стрельбы на территории Тамбовской области.
Обновлено в 19:30
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения двум полицейским, обвиняемым в изнасиловании по предварительному сговору 22-летней девушки.
Обновлено в 15:20
Общество

В Екатеринбурге отметят День государственного флага

Сегодня в России отмечается День государственного флага.
Обновлено в 06:06
Политика

Путин встретится с главами угледобывающих регионов

Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США

Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
Обновлено в 16:52
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
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Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве

Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено в 19:51
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

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Обновлено 20 августа в 22:59
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля

Ранее сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Обновлено в 20:50
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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

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