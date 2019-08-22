Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделеРБК 03:43

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Читать в источнике
Комментировать1815
с чего всё началось

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новости10:01

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

Известиявчера в 17:01

Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе

Lenta.ru06:56

Медведев поручил Минтруду проработать вопрос сокращения рабочей недели

RT на русском04:38

Медведев распорядился оценить «четырёхдневку»

Deita.ru05:00

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

РБК03:43

Медведев поручил Минтруду оценить идею четырехдневки к октябрю

Коммерсантъ06:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Финансы

Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей

Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Российская «Армата» оказалась небоеспособной

Обновлено в 17:14
Финансы

Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты

В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено в 02:32
Политика

Трамп не будет уступать Франции в вопросе цифрового налога - администрация

Президент США Дональд Трамп не собирается уступать Франции в вопросе о введении налога на цифровые сервисы, который может затронуть крупнейшие американские IT-компании, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 14:54
Общество

Глава СПЧ надеется на продолжение работы правозащитников в Чечне

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что работа правозащитных организаций в Чечне будет продолжена, несмотря на закрытие отделения правозащитного центра "Мемориал".
Обновлено в 12:07
Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено в 06:31
Авто

64-летний двигатель Porsche оценили в 220 тыс. долларов

На интернет-ресурсе Bring a Trailer появилось уникальное предложение – оппозитный мотор Porsche Type 547/1 Fuhrmann Four-Cam, за который хотят 220 тысяч долларов.
Обновлено в 09:13
Культура

Умер заслуженный артист Виктор Власов

Обновлено в 15:25
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В МАКе завершили работу с черными ящиками аварийно севшего A321

Обновлено в 10:48
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено 20 августа в 22:59
Технологии

В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress

Обновлено вчера в 05:38
Политика

Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8

Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Появились сообщения о получении США танка Т-90

США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Экономика

Банк Жилищного Финансирования изменил логотип

Банк Жилищного Финансирования поменял логотип и корпоративный стиль.
Обновлено в 05:26
Футбол

Ковач оценил форму Коутинью и Перишича перед матчем с «Шальке»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности игроков к матчу 2-го тура чемпионата Германии с «Шальке».
Обновлено в 14:32
Здоровье

Врач рассказал, в какое время можно есть арбузы и дыни

Обновлено в 18:03
Политика

Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД

После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.
Обновлено в 15:43
Гаджеты

Удивительно, но Nokia обновит до Android 10 почти все свои смартфоны, включая сверхбюджетный Nokia 1

Бренд Nokia является, наверное, единственным (не считая, конечно, Google), который перевёл на Android Pie почти все свои смартфоны (кроме одной модели), учитывая даже те, которые вышли два года назад.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено в 04:51
Политика

Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено в 13:19
Политика

Захарова прокомментировала российско-украинский обмен заключенными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова имеет информацию о предстоящем обмене заключенными между Россией и Украиной, однако пока не может раскрывать детали.
Обновлено в 14:29
Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Футбол

Кабелья получил разрыв крестообразных связок колена

Опасения медиков подтвердились. У футболиста, вероятно, разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 14:06
Общество

Роскачество проверило электрочайники на безопасность

Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Энергетика

Украинцам посоветовали сделать запас газа на зиму

По мнению главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, украинцы могут сейчас по предоплате купить газ, а воспользоваться им во время зимы.
Обновлено в 03:21
Финансы

Прибыль группы Альфа-банка сократилась почти в три раза

В первом полугодии чистая прибыль группы Альфа-банка (входят ABH Financial, АО «Альфа-банк» и дочерние компании) в годовом сопоставлении снизилась в 2,6 раза и составила $249 млн, говорится в отчетности банка по МСФО.
Обновлено в 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное