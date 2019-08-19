Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Это следует из перечня поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве.

с чего всё началось

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

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