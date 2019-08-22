Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделеРБК вчера в 03:43
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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с чего всё началось
Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.Известия21 августа в 17:01
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Спорт
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Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
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Обновлено в 02:36
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре на складе свечей в Петербурге
Количество пострадавших при пожаре на складе свечей на Складской улице в Невском районе Санкт-Петербурга увеличилось до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС на месте ЧП.
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Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Футбол
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Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал немецкому защитнику Шкодрану Мустафи и египетскому полузащитнику Мохамеду Эльнени найти себе новые футбольные клубы.
Обновлено в 01:45
Политика
МИД Украины объяснил желание Зеленского лично говорить с Путиным
Желание президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным объясняется поиском новых подходов к решению конфликта между странами.
Обновлено в 04:29
Политика
Москалькова на один день прилетела в Киев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, сообщили в посольстве РФ на Украине, передает "Интерфакс".
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Авто
Infiniti и УАЗ назвали самыми «мужскими» марками авто в РФ
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Кишинева
Обновлено вчера в 21:25
Единоборства
На бой Ковалева с Ярдом раскупили почти все билеты
Первую тысячу билетов раскупили менее чем за три дня. Всего в «Тракторе», где будет проходить бой, соберется порядка семи тысяч зрителей.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 01:50
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Авто
Lamborghini представила тизер неизвестной модели
Компания Lamborghini распространила тизер, на котором изображена неизвестная модель.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
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Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено вчера в 11:56
Технологии
В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту
«Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Происшествия
Дагестанский чиновник приписал себе 34 года ради пенсии
Как отмечается, 28-летний мужчина намеренно "состарил" себя на 34 года для того, чтобы получать пенсию.
Обновлено вчера в 21:01
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Цеповяз после ужина с крабами и шашлыком переведен в омскую колонию
Член банды, убившей в кубанской станице Кущёвской 19 человек, Вячеслав Цапков Цеповяз переведён в колонию Омской области, сообщил адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли
Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
На Канарах объявили наивысший уровень угрозы природных пожаров
Власти Канарских островов объявили в пятницу наивысший уровень угрозы возникновения пожаров для пяти из числа входящих в архипелаг островов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 01:57
Кино
Стала известна дата выхода экранизации «Метро 2033» от ТНТ
Экранизация «Метро 2033» выйдет в прокат 1 января 2022 года. Об этом объявил автор одноимённого романа Дмитрий Глуховский в Instagram.
Обновлено в 04:22
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить
Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу.
Обновлено в 04:13
Транспорт
Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года
Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
Обновлено в 01:31
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51