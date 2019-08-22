Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

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