Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед МинтрудомГазета.Ru 04:24

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о четырехдневной рабочей неделе

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