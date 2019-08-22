Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделеРБК 03:43

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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с чего всё началось

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

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РБК03:43

СМИ: Медведев поручил Минтруду оценить идею о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новости05:43
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