Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделеРБК 03:43

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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с чего всё началось

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.
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Переход на четырехдневную рабочую неделю оценят в Минтруде до 30 сентября

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