Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделеРБК вчера в 03:43

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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с чего всё началось

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

Как указано в документе, Минтруд должен проработать вопрос «введения в перспективе четырехдневной рабочей недели». Чиновники оценят последствия его влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу.
Известия21 августа в 17:01

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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

РБКвчера в 03:43

Медведев поручил Минтруду оценить идею четырехдневки к октябрю

Коммерсантъвчера в 06:40

Медведев поручил Минтруду проработать вопрос сокращения рабочей недели

RT на русскомвчера в 04:38

Медведев распорядился оценить «четырёхдневку»

Deita.ruвчера в 05:00

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новостивчера в 10:01

Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

Известия21 августа в 17:01

Депутат Госдумы: Рабочую неделю россиянам сократят – а зарплату?

Собеседник20 августа в 17:03
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Происшествия

В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров

Обновлено вчера в 09:49
Здоровье

Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты

Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика

Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы

Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено 21 августа в 17:27
Происшествия

Вертолет МЧС вылетел на поиски троих рыбаков, пропавших на Камчатке

Обновлено в 00:29
Происшествия

На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета

Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Участников перестрелки в Краснодаре задержали в Сочи

Сегодня вечером в Сочи задержаны пятеро подозреваемые в перестрелке, произошедшей в Краснодаре 21 августа.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика

Производители рыбных консервов и грибов получили право на госпомощь

Обновлено в 00:40
Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя

Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы

"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:10
Кино

Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров

Обновлено вчера в 06:29
Футбол

Рабьо: «Тренируясь с Роналду, я становлюсь значительно сильнее»

Совместные тренировки с Криштиану позволяют мне добиваться значительного прогресса. Для команды очень полезно иметь в составе Роналду.
Обновлено в 00:54
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире

Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие

Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений

Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

G7 обсудит возможность возвращения России в объединение

Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.
Обновлено вчера в 15:34
Шоу-бизнес

50-летняя Юлия Меньшова поделилась секретом молодости

По словам Меньшовой, все волшебство заключается в цикличности моды.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

В ФРГ заявили, что помнят об ответственности за Вторую мировую войну

Германия по-прежнему несёт историческую ответственность за Вторую мировую войну.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга

На днях издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание — рак головного мозга.
Обновлено вчера в 16:00
Гаджеты

Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Культура

Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие

В Челябинск пригнали самолет-разведчик

Самолет-разведчик Су-24МР пополнил парк авиатехники смешанного авиационного полка, дислоцирующегося в Челябинске, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено вчера в 09:48
Политика

Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену

Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено вчера в 04:56
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Технологии

МТС и «М.Видео» открыли первый совместный магазин цифровых гаджетов

Обновлено вчера в 06:19
Здоровье

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
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