Политика

Медведев посоветовал российским чиновникам «включать мозги»
Газета.Ru
06:22

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал совет чиновникам, которые позволяют себе некорректные замечания в адрес жителей страны. Трансляцию его интервью ведет "Россия-24". По словам премьера, в стране есть как ответственные и преданные своему делу чиновники, так и те, кто "плохо себя ведет".
Газета.Ru06:22
Дмитрий Медведев
Мозги надо включать, когда ты облечен властью. К сожалению, это не у всех это получается. Мне бы не хотелось обижать госслужащих. По большей части, это преданные своему делу, ответственные люди. В других случаях нужно привлекать людей к ответственности.
— Дмитрий Медведев, российский политикСвободная Пресса 05:38

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Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

РБК06:30

Медведев посоветовал российским чиновникам «включать мозги»

Газета.Ru06:22

Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

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«Мозги надо включать, когда ты облечен властью», - посоветовал премьер

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Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

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Медведев посоветовал чиновникам, дающим спорные советы гражданам, «включать мозги»

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
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