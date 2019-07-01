Политика
Медведев посоветовал политическим партиям России начать менятьсяМосковский Комсомолец 19:44
Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:35, Вашингтон
Экономика
В России вступили новые правила долевого строительства
Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Политика
Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.
Обновлено в 11:24
Политика
Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии
Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:42
Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Энергетика
Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями
Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.
Обновлено в 19:03
Технологии
Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах
Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.
Обновлено в 21:44
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Политика
Число жертв протестов в Судане достигло семи человек
Обновлено в 18:28
Политика
Путин провел экстренное совещание в Иркутской области
Обновлено в 05:50
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»
Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Экономика
Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года
«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено в 15:03
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Политика
Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве
Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
Обновлено в 20:08
Экономика
Медведев проведет совещание по снижению уровня бедности
"Первого июля Д.А. Медведев проведет совещание о достижении национальных целей развития Российской Федерации в части устойчивого роста реальных доходов, увеличения уровня пенсионного обеспечения выше инфляции, а также двукратного снижения уровня бедности", — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:17
Общество
Купальный сезон в разгаре: горячий фоторепортаж с пляжей Екатеринбурга
В «Рамаде» много шезлонгов остались пустыми, видимо, люди настороженно отнеслись к переменам погоды.
Обновлено в 21:48
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала семейный снимок со свадьбы сестры
Сестра Светланы Лободы вышла замуж. На странице своего аккаунта в Instagram певица разместила общий снимок с ней и матерью.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Общество
В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.
Обновлено в 21:35
Армия и оружие
Индия купит у РФ противотанковые вертолетные ракеты
Индия подписала срочное соглашение о закупке противотанковых ракет для вертолетов Ми-35, которые состоят на вооружении индийских ВВС.
Обновлено в 16:13
Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Общество
Основным досугом россияне назвали телевизор
Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58