Политика

Медведев посоветовал политическим партиям России начать менятьсяМосковский Комсомолец 19:44

Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
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Медведев: интернет не отменит политические партии. Но они должны меняться

Красная весна21:08

Медведев: политические партии в России должны меняться

Вести.Ru19:55

Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться

Московский Комсомолец19:44

Медведев заявил, что политическим партиям нужно меняться

Life.ru19:47

Медведев предложил ввести персональную ответственность членов генсовета ЕР

Известия17:40
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:35, Вашингтон
Экономика

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Политика

Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.
Обновлено в 11:24
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 19:42
Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Энергетика

Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями

Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.
Обновлено в 19:03
Технологии

Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах

Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.
Обновлено в 21:44
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Политика

Число жертв протестов в Судане достигло семи человек

Обновлено в 18:28
Политика

Путин провел экстренное совещание в Иркутской области

Обновлено в 05:50
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено в 15:03
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Политика

Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве

Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
Обновлено в 20:08
Экономика

Медведев проведет совещание по снижению уровня бедности

"Первого июля Д.А. Медведев проведет совещание о достижении национальных целей развития Российской Федерации в части устойчивого роста реальных доходов, увеличения уровня пенсионного обеспечения выше инфляции, а также двукратного снижения уровня бедности", — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:17
Общество

Купальный сезон в разгаре: горячий фоторепортаж с пляжей Екатеринбурга

В «Рамаде» много шезлонгов остались пустыми, видимо, люди настороженно отнеслись к переменам погоды.
Обновлено в 21:48
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала семейный снимок со свадьбы сестры

Сестра Светланы Лободы вышла замуж. На странице своего аккаунта в Instagram певица разместила общий снимок с ней и матерью.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Общество

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.
Обновлено в 21:35
Армия и оружие

Индия купит у РФ противотанковые вертолетные ракеты

Индия подписала срочное соглашение о закупке противотанковых ракет для вертолетов Ми-35, которые состоят на вооружении индийских ВВС.
Обновлено в 16:13
Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Общество

Основным досугом россияне назвали телевизор

Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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