Медведев посоветовал политическим партиям России начать менятьсяМосковский Комсомолец 19:44

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Политика «Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».