Медведев посоветовал политическим партиям России начать менятьсяМосковский Комсомолец 19:44

Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Экономика В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4% Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.

Армия и оружие СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.

Общество Жители села Шебунино получат новую новогоднюю елку Глава района призвал жителей села уже сейчас подумать над проектами и предложил шебунинцам для рассмотрения в качестве идей строительство бани и нового водозабора.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Происшествия Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали» Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».

Политика Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.

Шоу-бизнес Любовь Успенская решилась на ЭКО Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.

Кино Оливер Стоун представит новый фильм об Украине Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.

Происшествия Микроавтобус опрокинулся при ДТП в Южно-Сахалинске ДТП произошло сегодня, 1 июля, примерно в 10:40 в Южно-Сахалинске на проспекте Мира недалеко от Мира Отель .

Общество В России запрещается выпуск и импорт немаркированных сигарет В России с 1 июля прекращается выпуск и импорт сигарет без цифровой маркировки.

Политика Медведев призвал работать над обновлением «Единой России» "Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.

Общество Основным досугом россияне назвали телевизор Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.

Общество В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.

Технологии В России появятся биометрические банкоматы Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.

Политика Путин провел экстренное совещание в Иркутской области Минувшей ночью в Братске российский лидер провел экстренное совещание по урегулированию последствий паводка в регионе.

Технологии Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.

Общество Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.

Хоккей Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.