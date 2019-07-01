Медведев посоветовал политическим партиям России начать менятьсяМосковский Комсомолец вчера в 19:44

Без мощной партии, которая представлена в каждой области, республике и крае, не обойтись. Более того, наша партия, как самая крупная политическая организация страны, способная объединить активных людей, должна быть главным проводником этих изменений.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.

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