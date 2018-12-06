Мозги надо включать, когда ты облечен властью. К сожалению, это не у всех это получается. Мне бы не хотелось обижать госслужащих. По большей части, это преданные своему делу, ответственные люди. В других случаях нужно привлекать людей к ответственности.

Премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил чиновникам, что им нужно «включать мозги». Такое заявление председатель правительства сделал, отвечая на вопрос о чиновниках, вызывающих скандалы своими нелепыми или неуместными высказываниями.

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